Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос сверкнула роскошными фомами в наряде с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Недавно ехала в свой любимый GoodWine за продуктами, встряла в нереальную пробку, психанула, развернулась и поехала в другое место. И там-то я поняла, как давно не смотрела этикетки на продуктах, доверяя проверенному месту. А тут пришлось вспомнить былое», - говорится в сообщении.

Звезда призналась, что сейчас ответ на этот вопрос можно услышать от немногих.

«К сожалению, положительный ответ можно услышать в основном от худеющих. И то касательно калорийности... Но если вы хотите питаться правильно, стоит потратить пару минут перед тем, как положить что-то в тележку», - подчеркивается в сообщении.

Уточним, что пост Димопулос сопровождала снимком в откровенном наряде, который элегантно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«черная пантера!», «какая красивая…мимика», «божественная», «бомба!», «шикарно выглядите», - пишут они.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос позировала во всем красном. Ткань была легкой и подчеркнула формы красотки. Санта сидела, немного наклонив голову вбок.

Красные губы и тонкая черная стрелка на глазах - классический макияж, который прекрасно смотрелся на певице.

Димопулос посмотрела в камеру и улыбнулась.

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