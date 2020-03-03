15-летняя Маша, дочь украинской певицы Оли Поляковой, взбудоражила публику невероятно взрослым внешним видом в свой день рождения, 2 марта

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.

Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.



"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"

"Красиво,но +5 лет точно)"

"это потому что слишком рано стала взрослой она подражает маме, ей все дозволено, .......Толи ещё будет,. Маму обскакает...."

"Если чё он гей ))) Машу сегодня не е*и заранее СМИ успокойтесь"

"Божественно😍 с днём рождения,красавица🎂🥳🎉💐"

"Нифигасебе , я старше тебя , но вообще не видно 😳"

"Яка ти красива😍❤️😘"

"Очень красивый макияж😍"

Ранее мы сообщали, Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения, выставив фото девочки в Инстаграм.

«Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, намного лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!", - написала артистка."

Поклонники засыпали певицу поздравлениями, нахваливая ее дочь:

"Ну милалашка же 😯😊"; "Очень прикольная девочка👍❤️🍓счастья вашей куколке🥳"; "Красотка.Вся в маму!😉"; "Просто Ваша копия))❤️".

Ранее мы сообщали, дерзкая Маша выставила в "сториз" забавные фото из ванной. К счастью, школьницу прикрывала пенка.

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо: "Не видела еще таких!".

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.