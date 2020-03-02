Украинская артистка из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала откровенные снимки с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Еще один человек, с которым познакомилась на острове это София Фоменко ☺️ Эти фотокарточки, ее рук дело🙏🏻♥️ Софи молода, красива и очень талантлива, и то, какой она меня увидела через свой объектив, мне ооооочень нравится», - гворится в сообщении.

На опубликованных снимках Сопонару позирует в прозрачном белье, засветив «лишнее». Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«красиво торчат соски», «роскошная, спору нет», «красотка», «у вас, кажется, что-то торчит под лифчиком)», «Ирка – бомба!», - пишут они.

Ранее мы писали, что артистка-комик из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару сверкнула фигурой в купальнике.

Актриса отправилась на популярный экзотический курорт и показывает своим поклонникам в сети все красоты "сказочного Бали".

Так на новых опубликованных Ириной кадрах со сториз она позировала на лежаке с кофе и салатиком да так, что кроме стройных ножек, трусиков и татуировок знаменитости на животе более ничего видно не было. Кроме самой еды и напитков, разумеется.

Кроме того, артистка показала, как несется по улочкам острова на транспорте - на ней во время прогулки были коротенькие шорты, майка и при всем при этом звезда телеэкранов, похоже на то, что пребывала в прекрасном расположении духа.

Прокомментировать кадры Ирины ее поклонники в этот раз возможности не имели, но ранее они неоднократно лестно высказывались в адрес стройной блондинки-красавицы и писали, что она и артистка неплохая, и девушка очень привлекательная.

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