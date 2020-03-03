43-летняя звезда "Квартал 95" Елена Кравец похвасталась весенним настроением, примерив пикантный наряд

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном брючном костюме кремово-бежевого оттенка, откровенное декольте пиджака которого вызывает желание смотреть на эту прелесть вечно.

Улыбающаяся Кравец позировала в фотозоне "Лиги смеха", рассказав в подписи к снимку о своем весеннем настроении. Артистка поделилась милыми "секретиками-ритуалами".

"Обряд к приходу весны. 1. Согреть сердце на Лиге смеха. 2.Стоять, растягиваясь в улыбке и вызывать солнце в волшебном «солнечном» костюме. 3. В карман положить несколько желтых шариков молодой мимозы, понюхать лепесток тюльпана, закрыть глаза и вспомнить себя в детстве: в резиновых сапогах и наконец-то без шапки!) Все. Ждать весну. Она в пути. Я узнавала;) P. S. А я завтра продолжу колодовать в Сниданке на 1+1 в 9.10. До встречи))", - написала Елена в соцсети.

Поклонники за считанные часы поставили более 13 000 "сердечек", не удержавшись от восторженных комментариев. Некоторые заметили, что Кравец с годами становится все краше.

"Как же ее милость и ЖЕНСТВЕННОСТЬ запредельно ШКАЛИТ !!!"

"ОМГ 😍😍😍 какая красивая 🔥глаз не оторвать 💞 вы просто ВАУУУУУУ ❤️"

"Да вы Леночка воооооббббббщщщщщще не меняетесь.так держать!!!!!!! Лю!!!!!!!!!"

"Супер! Ви найкраща! Я пишаюся Вами! 🎉❤🎉💚🎉"

"Ты лучше и краше чем Ленка Зе"

"Ох, ничего себе!😍😍😍 Ура!❤️ Вы, как всегда невероятная😻 Очень сильно люблю❤️"

Ранее мы сообщали, Кравец огорошила, показав свою новую стрижку. Дело в том, что артистка, как заметили внимательные пользователи, стала похожа на своего коллегу Степу Казанцева. Изменения понравились не всем фанатам, возможно, те просто еще не привыкли.

"Зачем Лена так подстриглась, ей было лучше с длинными, а это как будто ее погрызли, лично мое мнение... И выглядит сейчас старше", - писали в комментариях.

Напомним, Кравец оставила «Квартал 95» и поразила видом в обычной жизни

Как сообщала Politeka, Кравец и Кошевой из Квартал 95 поразили пикантной выходкой на сцене: Зеленский не сдержался.