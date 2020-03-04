Молдавский певец, композитор, судья шоу «Голос країни-10» Дан Балан удивил поклонников необычным постом

Свои рассуждения о параллельных мирах артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Свой пост Балан сопроводил загадочной фотографией.

«Представьте, что есть параллельный мир, где все то же самое что и в этом, за исключением 2-х моментов: 1. Там нет денег.. за труд нам платят частичками разного рода позитивных эмоций и чувств (самое ценное из них — любовь)... 2. Всё, что мы производим "испаряется".. нам всем даётся только минимально необходимое для жизни», - написал певец.

Он спросил у своих поклонников, какой мир выбрали бы они - реальный или параллельный. Не все фолловеры Балана поняли странный пост артиста.

«Посты Балана как отдельный вид искусства», «Эмоции важнее денег, любовь важнее денег. Мир позитивных эмоций и любви ближе», «Дан, ты нас пугаешь в последнее время», «Дан, твоя философия пугает», «Ну параллельный мир лучше, так как все что нужно для жизни есть и счастье тоже предусмотрено, черт, да я хочу в параллельный мир», «Дан, что у тебя там с Тиной? Мы же с ума сходим от Голоса! А вообще фотка огонь», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Дан Балан не на шутку приревновал Тину Кароль к участнику шоу «Голос країни-10» во время одного из эфиров программы. Офицер ВСУ Василий Процюк исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач". К нему повернулась Тина Кароль, которая побежала обнимать своего нового члена команды.

В это время Дан Балан, с которым певице приписывают роман, пристально наблюдал за ситуацией, будто ревновал, но при этом не сказал ни слова.

Напомним, что Тина Кароль оказалась на полу в горячих объятиях Балана: "Тина такая хитрюга".

Ранее Politeka сообщала, что мама Дана Балана поразила внешностью в обнимку с сыном: просто копия Тины Кароль.

Также Politeka писала, чем бывшая Балана поразила откровенным посланием в образе Кароль: «ему необходимо…».