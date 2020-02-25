Українська співачка і зірка 9 сезону вокального проекту "Голос країни" Катерина Бігу заінтригувала відвертим посланням

Зазначимо, поява яскравої одеситки Катерини Бігу на сліпих прослуховуваннях 9 сезону "Голосу країни" вразило публіку. Учасницю тоді представили як дівчину з минулого Дана Балана. А після спільного виступу на сцені проекту інтерес до її персони тільки зріс.

І ось на тлі нещодавніх подій в її соцмережі з'явився вельми інтресних пост. Так, поки в Мережі стали поширюватися чутки про завершення екранного романа між Тіною Кароль і Даном Баланом, який співачка особисто спростувала у своєму Instagram-акаунті, Катерина Бігу зробила інтригуючу підпис під новим фото.

"Обіймати не торкаючись. Обіймати коли йому необхідно, а не коли тобі треба", - написала співачка.

Фото, яке вона додала, лише підігріло інтерес до її персони. На знімку дівчина позує в сукні з глибоким декольте, ніжними локонами, червоною помадою і манікюром. Все це робить її дуже схожою на Тіну Кароль, можна сказати "конкурентку" Катерини Бігу.

Тепер користувачам залишається лише здогадуватися, що мала на увазі зірка "Голосу".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що виконавець закрутив роман з 20-річною студенткою з Харкова Анастасією Соломахою.

Дівчина є студенткою факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені Ст. Н. Каразіна.

Анастасія захоплюється танцями, а в минулому році стала «Міс університету».

Дівчина активно веде сторінку в Instagram.

В соцмережах Анастасія відкрито спілкується зі своїми передплатниками. На питання «Ти була на зйомках Голосу. Що насправді відбувається між Даном і Тіною?» вона відповіла: «Роман, написаний рукою генія». Таким чином вона натякнула, що «любовний вогник» між тренерами шоу є не більш ніж задумом продюсерів.

Нагадаємо, Дан Балан заінтригував посланням після "викриття" його молодої коханки: «Як там Тіна?».

Як повідомляла Politeka, Дан Балан здивував попередженням про «Голос країни» і підкорив зухвалим чином.

Також Politeka писала, що выяснилось ким виявилася кохана Дана Балана, фото з Ради: Кароль кусає лікті від заздрощів.