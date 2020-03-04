Известная украинская актриса Лера Товстолес, которая выступает в "Женском Квартале", показала свою невероятную фигуру

Фотографию в купальнике девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На снимке Лера стоит в миниатюрном блестящем купальнике. Видно, что у девушки идеальная фигура без малейшего намека на бока или лишний вес. Девушка сделала фотографию в зеркале, взбудоражив фантазию своих поклонников.

«Почти Бали. Не зря показываю свои телеса, делаю зарядку и конечно же хожу на гидромассаж. Это очень интенсивный массаж в огромной ванной. Снимает отёки, предотвращает появление целлюлита, снимает спазмы и все это очень приятно, так как вода смягчает ощущения и вы расслабляетесь. Это моя любимая процедура, если все надоело и хочется на острова», - поделилась Товстолес своими секретами ухода за телом.

За час фотография девушки собрала почти 900 лайков. Поклонники обратили особое внимание на фигуру артистки.

«Фигура космос :)», «Фигурка огонь», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Лера опубликовала снимок, на котором она позирует в топе и рваных джинсах. Звезда «Женского квартала» показала себя в зеркало и сделала селфи.

Отметим, что Лере Товстолес 24 года. Она выросла в Днепре, где начала активно строить карьеру модели и играть в КВН. Девушка участвовала в модных показах. Однажды даже выходила на подиум с Ириной Шейк. Как указано на официальном сайте «Женского квартала», актерское амплуа Товстолес – это образы моделей, любовниц и копов.

Лера, как и большинство участниц «Женского квартала», раньше принимали участие в шоу «Лига смеха» и «Рассмеши комика». Кстати, Лера мечтает поучаствовать в проекте «Танцы со звездами».

Напомним, что Валерия Товстолес засветила лишнее, задрав гольф: "Остановите ее".

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