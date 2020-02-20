Відома українська актриса Лера Товстолес, яка виступає в "Жіночому Кварталі", показала новий кадр з тренування

На фото Лера позує в топі і рваних джинсах. Вона показала себе у дзеркало і зробила селфи. В цей раз Товстолес вирішила не збирати волосся у хвіст, гумка була на руці. На тлі можна побачити було майданчик для танців і штори. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"А я ще приїхала на тренування. І навіть качала прес", - написала Лера під фото.

Фанати не змогли залишити коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що знімок Лера залишила в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що зірки "Жіночого кварталу" Лера Товстолес і Катя Нікітіна вирішили прийняти ванну разом, причому показали, що відбувається в мережі.

Кадр з двома красунями в піні опублікований в мікроблозі "Жіночого кварталу" в Instagram. Так, на фото спекотні блондинки сидять у білосніжній ванні, і практично по шию "закутані" баранчиками піни. При цьому помітно, що дівчата не повністю голі. На Лері (яка на передньому плані) топ тілесного кольору, а на Каті чорно-біла майка.

Товстолес обернулася до камери і дивиться через плече, склавши губи "качечкою", а Катя, яка сидить трохи далі, розпливлася в усмішці.

Повідомлялося, що відомий український гуморист Валерія Товстолес, зірка "95 Кварталу", показала новий образ в колготках і піджаку.

На фото Лера позує в темному піджаку і колготки зі стразами. При цьому вона лягла на підлогу і вигнула спинку. Волосся у Товстолес при цьому розвивалися від вітру, ну або вона їх у цей момент відкинула назад. На тлі не було нічого, що дає привід припустити, що був змінений фон у фоторедакторі або спочатку такий був обраний.

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