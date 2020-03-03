25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, получившая широкую популярность благодаря роли в сериале "Сваты", взбудоражила публику откровенным образом

Как передает Politeka.net, девушка выложила новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в белом топе и такого же цвета штанах, что обтянули все ее прелести, позволив поклонникам вволю насладиться пленительными изгибами. На плечи Анна накинула кожаную куртку.

Примечательно, что артистка некоторое время назад отказалась от образа "девочки-гота", выбирая более женственные, легкие и романтические наряды, отдавая предпочтение светлым тонам. Учитывая "косуху", немудрено, что фанаты вспомнили про Женю из "Сватов" - ведь там Кошмал засветилась дерзкой "пацанкой".

Всего за час поклонники успели поставить более 18 000 "лайков", не удержавшись от хвалебных комментариев.

"Ты всё равно останешься Женей из сватов🤡🤐🙈"

"Боже мой, ты такая красивая😻"

"Ой, какая тут хорошенькая))"

"Вау💕вау🔝вау💣 нереальная красота ослепила меня😂💕"

Ранее мы сообщали, Кошмал поразила внешним видом на театральной сцене, затмив всех барышень-коллег рядом. Девушка поделилась ярким фото в Инстаграм. На Анне была белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный образ. В подписи к фото актриса прорекламировала представление "Девичник", с которым гастролирует по украинским городам.

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Анна вы очень красивая актриса и я вас очень люблю,мечтаю побывать на вашем спектакле "Девичник"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красавицы, особенно ты Аня♥️♥️♥️", - писали в комментариях.

До этого, мы рассказывали, что Кошмал покорила публику пикантной позой, подняв руку вверх, запрокинув голову назад и соблазнительно выгнув спинку, выпятив "пятую точку".

«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - писали в комментариях.

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

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