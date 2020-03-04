Российский певец Сергей Лазарев заинтриговал откровенным снимком

Фотографию исполнитель опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото голый певец лежит в кровати закинув руку за голову. Он игриво улыбается и смотрит в камеру.

«Доброй ночи тебе…», - подписал певец снимок. Кому посвящены эти строки неизвестно.

Отметим, что на снимок попала татуировка Лазарева на внутренней части руки.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев сделал резонансное заявление по Украине. Певец признался, что считает Крым украинским. По его словам, Ялта для него всегда будет Украиной. Такое признание он сделал в интервью Кате Осадчей.

"Эта всеобщая радость, что Крым вернулся... Я вот этой эйфории не разделяю. Я не знаю, может в меня полетят помидоры со стороны своих, российских фанатов, но я привык так: я приезжаю в Ялту - для меня это Украина", - заявил Лазарев.

Отметим, что это достаточно смелый поступок, ведь артисты, которые выступают против российской пропаганды часто подвергаются травле в России. Так, например, произошло с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем.

Правда, в итоге Лазареву пришлось оправдываться за свои слова, заявляя, что его слова были вырваны из контекста.

Отметим, что Лазарев известен своей импульсивностью. Он достаточно часто делает вещи, о которых потом жалеет. Так, на одном из концертов он нагрубил украинской певице Светлане Лободе. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак. Он подошел к артистке и заявил: «Ты что о***ла? Типа самая крутая?». Как выяснилось, Лазарев разозлился, что Лобода выступала с большим количеством номеров, чем он. Артистка считает, что Лазарев должен извиниться перед ней.

Напомним, что снимок матери детей Сергея Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась...".

Ранее Politeka сообщала, что любовница Лазарева призналась в увлечении "травкой": "Что-то случилось с нервной системой...".

Также Politeka писала, что интимное видео Лазарева с бывшей любовницей облетело сеть, муж не помеха: "Снова вместе".