2 марта дочери украинской певицы Оли Поляковой Маше исполнилось 15 лет

Девочка удивила личными кадрами с празднования своего дня рождения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram юной красавицы.

Так на опубликованных в так называемых сториз фото Маша показала, как она с друзьями выпивает. В запотевших бокалах было видно, скорее всего, шампанское. Компания на видео Маши гуляла шумно, а сама именинница улыбалась и смеясь в камеру.

Кроме того на фото и видео Маши видно, как она сидит в пуфе немного расставив ноги: по случаю своего дня рождения юная знаменитость в своих сториз вспомнила всех тех, кто ее поздравил в сети, перерепостив фото и тексты поздравлений. На вышеупомянутом видео Маша была в белой рубашке и черных штанах, а на самом мероприятии в честь своего дня рождения на лице девочки был виден яркий макияж и эффектный вечерний наряд.

Ранее девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.

Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.



"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"

"Красиво,но +5 лет точно)"

Напомним, Полякова сцепилась со слугой народа в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, Полякова в коротком наряде засветила лишнее: «можно смотреть вечно».