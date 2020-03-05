Американская актриса Дженнифер Энистон, которая стала безумно популярной после выхода сериала "Друзья", опубликовала новое фото в Инстаграм

Знаменитость позировала не одна, а вместе с красивым пушистым песиком, Клайдом, пишет Рoliteka.net. На фото красотка обнимает животное и целует его.

Артистка надела очки и свитер, а свои волосы она распустила. Стоит отметить, что по всей видимости на артистке почти не было макияжа.

Песик с грустными глазами, но при этом выглядел очень мило.

"КАЖДЫЙ ГОЛОС", - подписала фото артистка.

За восемь часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети также отметили, что песик такой милый, как и его хозяйка, в общем они просто шикарны. При этом в комментариях можно заметить имя Дональда Трампа.

Примечательно, что Клайд живет с актрисой в ее роскошном доме в Лос-Анджелесе. Он остался у Энистон после развода с Джастином Теру.

А наклейка на голове пса, говорит о том, что Дженнифер Энистон проголосовала на президентских первичных выборах демократов штата.

Известно, что вторник 3 марта - это был один из самых важных дней в гонке за президентство.

Напомним, фанатов Дженнифер Энистон не покидает надежда увидеть свою любимую голливудскую актрису в свадебном платье.

Недавно поплыли слухи, что звезда начала крутить новый роман. Новым избранником, по информации инсайдеров, стал 48-летний актер Джон Хэмм, известен ролями в сериале «Безумцы», фильмах «Малыш на драйве», «Шпионы по соседству» и других.

«Они болтали целую вечность. Все заметили, что они хорошо друг друга знали», — рассказал инсайдер.

Ранее мы писали, что после развода с актрисой Джастин Теру начал писать автобиографию. По словам источников, в книге большое внимание будет уделено Энистон и ее непростым отношениям с мужчинами.

"Желающих издать книгу полно, и сейчас Джастин подбирает самый выгодный для себя вариант. Джастин провел большую часть их брака, чувствуя себя заменой Брэду Питту, но Энистон уверяла его снова и снова, что это не так. Теперь выясняется, что он был прав, и это его ранит», - рассказал источник, приближенный к артисту.

Напомним, что Брэд Питт и Энистон после громкого воссоединения готовятся к "медовому месяцу": "Джоли кусает локти...".

Как сообщала Politeka, Энистон устроила фотосессию для взрослых в белье и без, Брэд Питт кусает локти: "Вот это формы!".

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