Украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", решила трогательно поздравить подругу-коллегу Веру Кекелию с ожиданием малыша

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, на фото предстали Марта и Вера - улыбающиеся, счастливые и веселые. Обе девушки выступают в "Квартале" и являются хорошими подругами. Марта обворожила кокетливым видом в коротком черном платье с длинными рукавами и немного пышной юбкой, а также посветила стройными ножками в высоких сапогах. А Вера была в темно-зеленом прямом платье ниже колен и такого же оттенка пиджаке.

Примечательно, что Марта решила подразнить беременную подружку, изогнувшись и ухватившись за живот, якобы она также в положении. Вере, очевидно, такой жест поддержки поднял настроение.

"Мій першопроходець ☺️ @kekeliavera", - подписала трогательные фото Марта.

Поклонники засыпали девушку комплиментами, а некоторые даже отметили, что они с Верой похожи "как сестры".

"Справжніх подруг в наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"

"Обожаю вас!😚"

"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"

"Как сестры!👍"

"Які позитивні😘😘😘"

Ранее мы сообщали, Марта показала себя без косметики в банном халате. При этом во рту она держит белый цветок. Певица поделилась с фолловерами походом к стоматологу и информацией о "двух имплантах".

«Минус три зубчика, плюс два импланта. Теперь мои слова - цветы. Ну, может, чуть больше зубчатые, чем раньше», - написала девушка в Инстаграм.

Также мы рассказывали, Адамчук покорила исполнением переведенной на английский язык песней Земфиры "Небо Лондона".

«Когда я рискнула и перевела Земфиру. К этому можно относиться по-разному. Но эта попытка многим понравилась», – сообщила Марта.

«Как всегда мурашки с первых нот»; «Невероятно и прекрасно», - делились своим мнением пользователи.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".