Украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала", решила трогательно поздравить подругу-коллегу Веру Кекелию с ожиданием малыша
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Так, на фото предстали Марта и Вера - улыбающиеся, счастливые и веселые. Обе девушки выступают в "Квартале" и являются хорошими подругами. Марта обворожила кокетливым видом в коротком черном платье с длинными рукавами и немного пышной юбкой, а также посветила стройными ножками в высоких сапогах. А Вера была в темно-зеленом прямом платье ниже колен и такого же оттенка пиджаке.
Доллар взлетит: украинцам рассказали о беде с курсом, «уже этой весной…»
Собчак посветила грудью в смелом декольте и ошарашила новой внешностью: "на себя не похожа"
Любовник Седоковой показал, как развлекается с раздетой звездой: "Какое классное бельишко..."
"В Пенсионный фонд Украины придет запрос": стало известно, кого оставят без пенсий
Примечательно, что Марта решила подразнить беременную подружку, изогнувшись и ухватившись за живот, якобы она также в положении. Вере, очевидно, такой жест поддержки поднял настроение.
"Мій першопроходець ☺️ @kekeliavera", - подписала трогательные фото Марта.
Поклонники засыпали девушку комплиментами, а некоторые даже отметили, что они с Верой похожи "как сестры".
"Справжніх подруг в наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"
"Обожаю вас!😚"
"Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"
"Как сестры!👍"
"Які позитивні😘😘😘"
Ранее мы сообщали, Марта показала себя без косметики в банном халате. При этом во рту она держит белый цветок. Певица поделилась с фолловерами походом к стоматологу и информацией о "двух имплантах".
«Минус три зубчика, плюс два импланта. Теперь мои слова - цветы. Ну, может, чуть больше зубчатые, чем раньше», - написала девушка в Инстаграм.
Также мы рассказывали, Адамчук покорила исполнением переведенной на английский язык песней Земфиры "Небо Лондона".
«Когда я рискнула и перевела Земфиру. К этому можно относиться по-разному. Но эта попытка многим понравилась», – сообщила Марта.
«Как всегда мурашки с первых нот»; «Невероятно и прекрасно», - делились своим мнением пользователи.
Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".
Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".
Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".