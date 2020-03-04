Известная украинская актриса и певица, звезда Квартала 95 и участница «Женского квартала» Марта Адамчук показала, как выглядит в обычной жизни

Фотографию девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Марта одета в белый халат. Артистка без макияжа, у нее во рту красуется маленький цветочек. Отметим, что без косметики девушка выглядит не хуже, чем при полном параде.

«Минус три зубчика, плюс два импланта. Теперь мои слова - цветы. Ну, может, чуть больше зубчатые, чем раньше», - поделилась Марта подробностями из своей жизни с поклонниками.

За час фото артистки собрало почти 200 лайков. Фолловеры артистки поддержали ее смайлами.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук предстала в стильном образе, хвастаясь своей идеальной внешностью. Артистка была в жакете с модным принтом и в кружевном, полупрозрачном гольфе. Завершили образ красотки различные украшения.

Марта Адамчук родом из Черновицкой области. С детства девушка занимается пением. Она принимала участие в шоу «Голос країни» и «Х-фактор». Кроме этого, Марта пела в шоу «Танці з зірками». В Женском квартале она больше поет, но начинает пробовать себя и в роли актрисы. Как указано на официальном сайте проекта, ее актерское амплуа – это ведущая новостей и жена президента.

Отметим, что Марта одна из самых ярких участниц «Женского квартала». На своей странице она регулярно делится страстными и откровенными снимками. Так, недавно девушка опубликовала фотографию, на которой она позирует с голой спиной. Артистка повернулась спиной к камере, оставшись голой выше пояса. На снимке прекрасно видно точеную фигуру девушки. Внизу на Марте были надеты штаны.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Ранее Politeka сообщала, что звезда "Квартал 95" в прозрачной блузке покорила стильным образом: "На краешке земли".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".