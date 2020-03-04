Знаменитая певица Светлана Лобода показала на специальном видеоролике, как на самом деле проходили съемки ее последнего клипа

Как известно, яркие кадры, представляемые звездой на ее странице в Инстаграм, чаще всего вызывают среди пользователей сети довольно бурную реакцию.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей. Именно поэтому артистке приходится довольно часто обновлять свой профиль, сообщает Politeka.

В этот раз артистка решила представить закадровую съемку, сделанную во время записи последнего клипа «Новый Рим». К слову, данная работа Светланы вышла в свет всего несколько дней тому назад, но вызвала поток вопросов со стороны фанатов.

Главной изюминкой новой работы стала прическа и наряд Лободы – в клипе волосы певицы были такими же взлохмаченными, как и ее шуба. А «пьяные» танцы артистки и вовсе были долгое время одной из главных тем среди обсуждений фанатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На закадровой съемке клипа также видно, как звезде приходилось практиковать трюки и как Алан Бадоев, ставший продюсером работы, помогал звезде в новой работе.

«А теперь мое любимое ..... Как это было 😬 #НОВЫЙРим Сьемки выдались непростыми , задачи были поставлены , акробатика и хореография выучены за 2е недели . и вот вам новый образ , новый персонажжжж!!😈 Что скажете ? любите такую киношку ?)))», – интригующие подписала новый пост артистка. Поклонники написали под небольшим роликом самые разные мнения по поводу увиденного.

Ранее певица показала в разделе Стори серию снимков и видео, на которых похвасталась идеальным спортивным телом и сияющей без макияжа кожей. Похоже, звезда активно занимается собой, ведь до этого, несколько часов назад, артистка показала себя в том же светло-сером костюме во время занятий спортом.

Во время прогулки по побережью на мосту певице удалось удивить не только естественным видом безо всяких укладок и блестящих платьев, но и растяжкой. Светлана показала воздушный шпагат на одном из видео.

После рождения двух деток певица не только в отменной форме, но ещё и намеревается её улучшать. Отметим, поскольку кадры представлены в специальном разделе в Инстаграм, поклонники не смогли прокомментировать фото и видео Лободы.

Напомним, что Светлана Лобода сбежала из России после скандального клипа, новые кадры впечатляют.

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