Украинская певица Алина Гросу упала в объятия симпатичного мужчины и удивила публику в сети откровенным образом

На новом фото звезда сцены показалась в облегающем алом платье или кофте с экстремальным декольте и с актером Романом Полянским. Как передает Politeka.net, исполнительница поделилась кадром в своем Instagram:

«Грязные танцы», «Острые козырьки», «Бони и Клайд» уже были😊😅 В образах каких героев вы бы хотели ещё нас увидеть?», - подписала исполнительница свой снимок.

На фото-селфи парочка "прилипла" друг к другу, на Гросу был берет в цвет наряда, а также алая помада на губах. Ее "партнер по преступлению" был даже вооружен и позировал в классике мужского наряда. Голубки пристально смотрели в объектив камеры:

Поклонникам певицы снимок очень понравился, они рассыпались в комплиментах паре:

"Красивые"

«Мистер и миссис Грей:)»

«Джокер и харли😁👍»

«Ваууууу»

Ранее мы писали, что Гросу устроила горячие танцы на репетиции. Кадрами она поделилась со своими фолловерами. На видео девушка репетирует танец под песню «Арестован». Она рассказала, что монтаж клипа уже происходит. Гросу с нетерпением ждет, когда сможет поделиться ним со своими поклонниками.

Как известно, Алина Гросу стала популярной еще в детстве благодаря хиту «Бджилка». Правда, во взрослом возрасте девушка решилась на кардинальную смену имиджа. Теперь она выступает соблазнительницей. Ее клипы очень откровенные.

Напомним, шикарная Гросу соблазнила видом во всем черном

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