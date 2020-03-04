Популярная украинская исполнительница Гайтана в одном боди призналась, с чего лучше всего начинать свое утро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Есть одна прекрасная черта - каждое утро начинать с победы: над ленью, над страхами, над сомнениями. 😁 Ведь впереди замечательная жизнь и столько прекрасных мгновений», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост Гайтана сопровождала откровенным снимком в боди и пиджаке, который распахнула на камеру. Это вызвало настоящий бум среди ее поклонников.

«Бомба!», «отличная мотивация», «красотка», «это очень жарко!», «прямо зацепило», «идеальное тело», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная украинская певица Гайтана опубликовала новый пост в Инстаграм, на котором предстала в откровенном топе .

Красотка решила удивить своих поклонников фото с оружием. Звезда предстала в топе, состоящем из двух светлых цветов.

Наряд держался на двух тоненьких лямках. Из-за глубокого декольте выделилась пышная грудь артистки. Казалось вот-вот и прелести сейчас покажутся из топа.

Кудрявые волосы, зачесанные наверх придали образу некого ретро. Гайтана смотрела в камеру и улыбалась. Глаза выделялись на лице из-за темных теней и черного карандаша.

В руках красотка держала револьвер.

"Нечем заняться на этих выходных? Как насчёт того, чтобы пострелять лучами своей любви ?😎🖤", "Ну, ничего себе!", - подписала снимок артистка.

Напомним, Гайтана ошарашила кардинальной сменой имиджа, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Гайтана засветила аппетитные формы в черном мини-топе

Также Politeka сообщала, что Гайтана в мини-платье показала, чем ее наградила природа