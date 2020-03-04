Всем бы так выглядеть

Известная российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась благодаря сериалу «Интерны» и оскандалилась после выхода фильма «Текст», поделилась нежными снимками

Фото актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. Кристина выложила серию фотографий, на которых она рекламирует новые духи. Девушка была одета в стильные светлые штаны с высокой посадкой и белую простую футболку. Наверх Кристина повязала коричневый свитер. Девушка улыбалась, кривлялась на камеру, держа в руках духи. Ее лицо на снимках выглядит идеальным.

Кстати, волосы Асмус аккуратно зачесали и собрали в хвост. Благодаря такому приему акцент на фотографиях был на духи.

«Какие фотки! После бессонной ночи на 15 минут забежала перед спектаклем в студию. Была уверена, что еле наскребем 2 хороших кадра. Но! Впервые жалею, что в карусель максимум 10 можно», - написала Асмус.

За два часа пост актрисы собрал почти 50 тысяч лайков. Поклонники в восторге от ее нового образа.

«Как можно так круто выглядеть после бессоной ночи?», «Какая красота. Спонтанные фото всегда самые красивые», «Если Вы красивы, ничего это не испортит)», «На 10 фото вы очень на Гвинет Пэлтроу похожи», «Просто богиня», «Класная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Асмус поделилась снимком, где она лежит на диване в белом наряде, который эффектно подчеркивает ее роскошное тело. Кристина выбрала для фотосесии брючный костюм, который сделал акцент на длинных ногах актрисы. Поклонники тоже оценили новый снимок звезды.

«Какая кошечка», «слишком горячая», «бомба!», «ничего себе красотка», «Красотка! Но антураж и обаз как из психушки», «красотуля», «так держать!», «воу воу воу – полегче», - пишут они.

Напомним, что Кристина Асмус пришлось растолстеть ради новой роли, последний пост поражает.

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов ошарашил своей внешностью: "таким Асмус его еще не видела", редкие фото.

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