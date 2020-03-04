Украинская певица Наталья Могилевская уже давно стала одной из самых популярных и любимых артисток в стране - многие ее успеху удивляются: выдающихся вокальных данных нет, внешность, пишут поклонники звезды в сети, "на любителя" - так в чем же секрет успеха Натальи?

Многие фаны Могилевской отмечают, что она искренна и это не может не выделять артистку среди прочих представителей шоу-биза. Так Наталья в очередной раз подтвердила свое реноме и написала в сети своего рода исповедь о том, как не просто быть артистом, пишет Politeka.net:

«Шоу-бизнес – это просто микрофон, на которое направлено огромное количество света, прессы и телевидения. И ты можешь использовать этот микрофон как угодно…», - и т.д. и продолжительно о всех подводных камнях и глубине профессии артиста.

Помимо такого рода откровенности с подписчиками, Наталья показала еще и физическую откровенность - позировала на сцене в глубоком вертикальном кружевном декольте и кожаном наряде, частично при этом засветив свою грудь.

Поклонники отметили, что Могилевская выглядит превосходно и написали в комментариях, что она настоящая красавица и "умница".

Напомним, Наталья Могилевская придала волосам невероятного объема, либо же примерила парик с практически афро-кудряшками и красной широкой повязкой с огромным бантом посредине.

Фото было сделано крупным планом, на фоне ничего не видно, кроме женщины в белом, похоже, что халате.

Большинству подписчиков снимки понравились.

Ранее артистка высказалась по поводу политической ситуации:

"Безусловно артист должен быть аполитичный. Но как это сделать, если ты публичный человек, на которого равняются, в вопросах гражданской позиции, тебе доверяют, причем не только в вопросах песен. Тебе доверяют в вопросах - как жить, как быть счастливой, как строить семейные отношения. Поэтому когда артист ведет себя развратно, меняет мужей, употребляет наркотики или что-то подобное, нужно понимать, что эта личная жизнь, которая влияет на людей, на массы, на культуру", - сказала Могилевская.

По ее словам, "люди, для которых ты поешь в России, на самом деле точно такие же, как и в Украине, и что ссорят нас только политики, это они делят деньги, они придумывают технологии, как нас всех рассорить".

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