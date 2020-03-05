Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, якобы продали ее дом в Подмосковье из-за финансовых трудностей

Об этом пишут российские СМИ.

Так, журналисты предполагают, что сейчас Заворотнюк находится в Италии, где лечение обходится слишком дорого. Поэтому родственникам актрисы пришлось продать особняк звезды, чтобы покрыть расходы.

Также отмечается, что мнение о том, что Заворотнюк больше не живет в доме, разделяют и сотрудники погоста в Анкудиново, где похоронен отец знаменитости. По их словам, ранее звездная семья часто навещала могилу, однако в последние несколько месяцев никто на кладбище не появлялся.

Отметим, известие о финансовых трудностях семьи Заворотнюк появляется не в первый раз.

Ранее сообщалось, лечение Анастасии Заворотнюк, у которой почти год назад обнаружили опухоль головного мозга, обходится, естественно, недешево. Ее муж неустанно работает, соглашаясь на участие во всех спектаклях. Так, он исполнял главные роли в постановках Навки "Спящая красавица" и "Руслан и Людмила". По словам коллег артиста, за один выход на лед он получает от 100 до 300 тысяч рублей. Тем не менее, Чернышев умудрился попасть в скандал с налоговой. Банк заблокировал счета фигуриста по указке правоохранителей, которые подозревают его в осуществлении "сомнительных финансовых операций".

Также появилась информация, что, возможно, Анастасия готовится пройти курс эксперементального лечения в США.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Напомним, Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все

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