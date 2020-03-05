33-летняя украинская актриса и певица Марта Адамчук, участница "Женского квартала" удивила атмосферным черно-белым фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм. Портретный кадр выполнен в черно-белом цвете. Марта предстала в наряде расцветки "гусиные лапки" с оригинальной кружевной вставкой на груди и таким же высоким воротником.

Ради выразительности артистка присобрала волосы немного назад, таким образом, открывая лицо и подчеркивая эффектные скулы. Насколько можно понять по черно-белому фото, на лице Марты минимум косметики. Артистка открыто и слегка дерзко смотрит прямо в объектив. От фото так и веет некоей внутренней силой.

Отметим, Адамчук заявляла, что нашла свой путь в жизни.

"И те события, что меня окружают - это лишь подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении", - цитируют знаменитость на официальном сайте "Квартал 95".

Ранее мы сообщали, Марта восхитила сеть снимками с беременной подругой и коллегой по "Кварталу" Верой Кекелией. Девушки покривлялись и посмеялись на камеру. Марта подразнила подружку, выпятив свой живот, будто она тоже в положении.

"Справжніх подруг в наш час мало.....а ще і в шоубізнесі)"; "Обожаю вас!😚"; "Дівчатка, які ви чудові!😍 🔥🔥"; "Как сестры!👍"; "Які позитивні😘😘😘", - писали в комментариях.

До этого мы рассказывали, Адамчук покорила публику красной помадой и роскошным образом в черном бархате. Девушка поделилась фото в Инстаграм, собрав уйму заслуженных комплиментов.

"Какая вы красивая и милая!Если вы еще не нашли свою половинку,то я желаю вам непременно ее встретить.А если нашли,то желаю вам счастливой,бесконечной любви и огромного настоящего человеческого счастья"; "Вам очень идёт эта причёска😍"; "как портрет писанный художником!"; "а губы - бархат!", - писали в комментариях.

Напомним, что Марта Адамчук посветила идеальным телом в кружеве: "Ого, какая красотка".

Также Politeka писала, что Марта Адамчук переплюнула Земфиру и покорила украинцев новым видео: "мурашки по коже".