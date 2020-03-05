Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как проводит свободное время в компании звездных коллег

Артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм собственными фотоотчетами, сделанными во время ее концертов. Однако в этот раз певица предстала в образе фанатки на выступлении Kadebostany, информирует Рoliteka.net.

Сегодня артистка решила представить на стильном снимке себя в новом образе, стоя рядом с солистом известной группы. Сама Каминская выглядела весьма стильно и скромно – длинное пальто в пол серого оттенка с массивной россыпью вышитых цветов. Дополнила новый наряд артистка массивными кожаными сапогами, легким макияжем и аккуратно завязанными волосами.

«Да , я тоже фоткаюсь с артистами после концерта @kadebostany_official 🤟🏼», – отметила Слава под новым постом.

Пользователи сети весьма бурно отреагировали на увиденное:

«Это кто? Митхун Чакраборти? 🤭🧐🤔», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Какое пальто 😍🔥🔥🔥», «Круто 😍», «Хо цей заморський парубок?», «Волшебные Свечи! 🔥🔥🔥», «Ааа, класс и я там была🌹 так хочется Вас увидеть в «живую»❤️❤️❤️», «Он конечно крут🔥👍», «Что за пальто?», «Ничего человеческое не чуждо😉», «Армянское радио отвечает...».

Также ранее сообщалось, что по завершению отпуска артистка отправилась домой, в Киев. Дома звезда показала, как проводит время с детьми и как отдыхает вечером. Однако сегодня певице удалось приятно поразить публику, показав архивные кадры с мамой.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала кадр из фотосессии с мамой Тамарой Кузнецовой, а также показала снимок страницы журнала со своим интервью.

«Когда женщина принимает решение родить ребенка, она берет на себя ответственность за всё: своё здоровье, карьеру, финансовое благополучие, воспитание, счастливое будущее своих деток… ну и далее по списку)))🤣⠀

Так случилось с моей мамой, которая в одиночку, закатив рукава, ставила на ноги двоих дочерей. И таки поставила!👌🏼🙌🏼❤️ Сейчас мама — моя главная поддержка 24/7. Мы еще никогда не были настолько близки и открыты друг к другу», – написала Слава под новым и трогательным постом.

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