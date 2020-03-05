Дочь скандального украинского политика Михаила Добкина Алла покрасовалась в ярком красном брючном костюме

Фотографию молодая мама опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Добкина сидит на скамейке в красном костюме, забросив одну ногу на другую. У девушки расстегнут пиджак, поэтому в кадр попадает узкий топ с глубоким вырезом в районе груди.

«Сейчас у людей могут начаться отношения..если кто-то кого-то просто лайкнул. Это как вообще? Нормально в наше время? Вообще современное общество настолько стало социально зависимо...что даже любовь уже стала интернетная. А где любовные письма, записки на салфетках, знакомства и любовь в первого взгляда?», - возмущается Добкина.

По словам Добкиной, люди сегодня могут влюбиться с первого лайка, а многие девушки специально выставляют побольше откровенных снимков, чтобы собрать больше лайков от мужчин.

«Кто-то думает, что если тебе понравился его комментарий под фото или в Директ, то можно уже переходить на ТЫ с человеком этим. Короче, полный бред происходит в этом инстамире», - сокрушается девушка.

Она призвала своих поклонников почаще проводить время со своими близкими, а не зависать в социальных сетях.

Поклонники тепло отреагировали на пост Добкиной, оставив под ним более 700 лайков.

«Не прячь глаза», «Лайк. У нас с тобой отношения между прочем с первого взгляда», «Красивая», «Потрясающая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Добкина поделилась традиционным селфи в машине. Девушка показала себя вблизи и при макияже. Некоторые ее поклонники отметили, что дочь политика "настоящая красавица", другие пользователи писали о том, что у звезды сети "сделанные губы" и о том, что они очень большие.

Напомним, что Алла Добкина подчеркнула прелести топиком с большим декольте: "Нереальная".

Как сообщала Politeka, дочь и мать Добкина поразили внешностью: "Одно лицо", яркое фото.

Также Politeka писала, что Алла Добкина показала крупным планом, чем ее наградила природа: «Глаз не оторвать».