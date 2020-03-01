Дочка колишнього народного депутата України (Опозиційний блок), екс-голови Харківської ОДА Михайла Добкіна Алла вирішила кинути пити

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Дівчина запропонувала своїм фоловерам підтримати її «АнтиАлко марафон 2».

«У вас є унікальна нагода почистити свій організм і отримати ще й презент у кінці від мене. За 2 місяці з вас вийде повністю алкоголь і його залишки..повірте, ви будете кайфувати», - написала дівчина.

За її словами, марафон без алкоголю триватиме з березня по травень. Вона навіть планує підтримувати своїх шанувальників в окремому Телеграм-каналі.

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За дві години пост Добкіної зібрав понад 800 лайків. Її підтримала навіть відома співачка Слава Камінська. В коментарях фолловери обговорюють, навіщо Добкіній знадобилося кидати пити.

«Як би на алкашку ви не схожі», «Ці очі. Нереальної краси. Хіба можна тут не брати участь? Навіть я згодна», «А як же 8 березня пропустити келишок?», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що свій пост Алла супроводила дуже чуттєвим знімком. На ньому вона крупним планом показала своє обличчя з ідеальним мейком. Волосся дівчини були укладені в фірмову голлівудську укладку. А від блакитних очей, якими дівчину нагородила природа, неможливо відвести погляд.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна похвалилася новим знімком з Парижа. Вона розповіла, що провела в столиці Франції вихідні.

«Я не можу всіх позначити… тому що мене не візьмуть з собою. Неймовірно смачні ресторани… красиві краєвиди і дуже гарна Погода... Париж… забери нас назад, а я неймовірно хочу полетіти знову», - написала донька екс-нардепа.

Нагадаємо, що Алла Добкіна підкреслила красу топіком з великим декольте: "Нереальна".

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