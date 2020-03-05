Украинский ведущий и создатель программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал грандиозную рыбалку в глубинке Монголии

Как передает Politeka.net, Комаров анонсировал выход новых серий своего проекта, в которых он расскажет о жизни в Монголии. В частности, в своем микроблоге в Инстаграм шоумен выложил снимки, как местные мужчины умудряются, закинув сеть всего один раз, вытянуть из озера тонны рыбы. К такой сложной задаче подключился и сам Комаров, известный тем, что во время путешествий все "пробует на себе".

"Юрты, бескрайние степи, фантастические традиции и ритуалы. Сегодня в 22-45 на 1+1 начинается наше путешествие в регион Внутренняя Монголия в Китае, где живут суровые парни, способные в 40-градусный мороз вытянуть почти всю рыбу из озера, закинув сеть всего 1 раз😂 Сеть, правда, 4-километровая. Технология невероятная. Сутки подготовки. Жуткая и очень холодная ночь...", - поделился Комаров в соцсети.

Поклонники выразили неописуемый восторг и нетерпение увидеть приключения украинца. Правда, некоторые защитники природы отметили, что подобная рыбалка наносит вред экосистеме.

"Потрясающе 😍 Вы счастливый человек, что можете на себе "испытать разные жизни" народов!"

"Я представляю какая это рыба вкусная и полезная.....без тяжёлых металлов и всяко й гадости👍👍👍так захотелось такой рыбки😍😍😍😍😍аж слюнки текут😂😂"

"Огоооооо, рыбы сколько!! Да и такая мясистая вся 😻"

"Рыбалка-мечта😂"

"Это не рыбалка, а варварство... Бедное озеро и рыба... ("

"Браконьерство на лицо.. На экологию глубоко наплевать"

Ранее мы сообщали, Комаров поделился в Инстаграм кадрами-воспоминаниями со своей поездки на бразильский карнавал.

«Это было год назад. Как сейчас помню первые шаги и мгновения: под шум 80 000 зрителей, в очень тяжелом, неудобном и жарком костюме я, истекая потом…», - вспоминает Дмитрий.

"Это был замечательный сезон!❤️"; "Круууто!!! 👍👍👍 У меня мечта посмотреть карнавал вживую 💖"; "Класс 👍🔥, как вы не сварились вживую в таких костюмах🤣", - писали в комментариях благодарные поклонники.

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