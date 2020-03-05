Популярный певец и комик Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, поделился свежей фотографией своей младшей дочки Амели

Снимок он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото девочка стоит в розовых лосинах, теплом свитере с собачкой и кроссовках разного цвета. Этот момент особенно сбил с толку фолловеров Реввы. Они не могут понять, специально ли девочка надела разные кроссовки, или перепутала.

«Хорошего дня желает всем малышка Амели», - написал ее звездный папа.

За 40 минут фото девочки собрало более 11 тысяч лайков. Поклонники в восторге от повзрослевшей малышки.

«Тааак а разноцветные красавки так и продавались или от разных пар одеты?», «Красота!!! Доброй Весны!!!», «Моя доча так носки носит))) где-то у нас дома «черная дыра» для носок существует ))) 25 носок и все без пары у неё ... может сейчас больше, не считали», «Александр, Ваша дочь милейшее создание», «Счастья вам и вашей семье !», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что жена Пирожкова, 37-летняя Анжелика Ревва растрогала публику, выставив напоказ пламенные чувства к супругу. Женщина устроила жаркую фотосессию с мужем. Сама Анжелика предстала с распущенными волосами, в белом шелковом халате-рубашке, соблазнительно сверкая бедрами и соблазняя пленительными изгибами. Ее муж был в рубашке и рваных джинсах.

Как известно, Анжелика и Александр Ревва женаты уже больше 13 лет. Пара воспитывает двоих дочек. В 2019 году их признали лучшей семейной парой года по версии российского глянца MODA topical. Анжелика, кстати, недавно снялась в клипе своего мужа. Там они играли влюбленную пару.

Напомним, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков признался, сколько времени проводит в постели с горячей женой: «Мой рекорд…».

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Артура Пирожкова поразила внешностью, девочка давно выросла: "Папина копия".