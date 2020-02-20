37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Артура Пирожкова, зворушила публіку, виставивши напоказ полум'яні почуття до чоловіка

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram. Вона влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком Олександром Реввою (справжнє ім'я артиста). У кадрах вона постала з розпущеним волоссям, у білому шовковому халаті-сорочці, спокусливо виблискуючи стегнами і спокушаючи чарівними вигинами. Її чоловік був у сорочці і рваних джинсах.

За сюжетом, прекрасна Анжеліка відкриває двері "замку" і бачить дивовижного "принца" - між героями спалахнула пристрасть.

На одному з фото парочка застигла в останню мить перед поцілунком, не на жарт сполохавши шанувальників.

"Згасне світло, але очі твої горять

Нам діла нема, що там люди говорять

Тільки на твоїй орбіті я знайшов свою обитель... #летимозімною 🤎", - ніжно підписала фото Анжеліка.

Розпалені фанати засипали подружжя компліментами.

"Боже 😍які ви манливі 🤤😻"

"Ви просто вогняні та пристрасні ❤️"

"На другому фото Сашко розбирання лагодить?😂😂❤️❤️❤️"

"Ви такі харизматичні, у вас стільки 🔥🔥🔥 я бігаю під пісні Артура ❤️❤️😂"

"Неймовірні Ви!!! Неймовірні фото!!! Просто Круть!!! 💣"

"Терміново треба фотосесію як у Саші та Анжеліки😁Клас..."

Раніше ми повідомляли, за версією російського глянцю MODA topical подружжя Ревва стали "Кращою парою року" (конкурс проходив у період з лютого 2019 по лютий 2020). Анжеліка не втрималася, щоб не похвастатися нагородою в Instagram. На фото дівчина постала в стильному топі, брюки з високою талією і піджаку чернго кольору. Її чоловік хизувався також у всьому чорному. По всьому видно, як вони раді оцінці суддів журналу.

Також за них пораділи і численні шанувальники: "Ну нарешті!!! Давно ця премія ваша повинна бути🎉💞"; "А ми і не сумнівалися❤️"; "Звичайно ,ви пара року !❤️ Я ж кажу ,таким красивим взагалі покладено титул «найкраща пара у всесвіті»♥️ "

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