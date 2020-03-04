37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, похвалилася прихильністю молодшої доньки до свого чотириногого друга
Як передає Politeka.net, дружина артиста поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram. На кадрах постала її молодша шестирічна дочка Амелі зі своїм вихованцем. Прогулянка дівчинки з маленькою собачкою зворушила мережу. А деякі знімки, на яких дівчинка обіймає песика - можуть пробити на сльозу навіть найчерствіших.
"One day of Amelie... 🥳Вона сказала, що в її житті з'явився сенс... 😂 а без собаки було «немыносимаямучениЯ»!! 😂 🤷🏻♀️ 🐶 #канікули #амеліревва #ariana #немыносимаямучения ❤️", - підписала знімки мати дівчинки.
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Шанувальники за лічені хвилини більше 3 000 раз поставили "сердечка", а також захопилися відданістю, з якої улюбленець дивиться на свою юну господарку. Багато хто похвалив Анжеліку та її чоловіка Олександра Ревву (справжнє ім'я коміка) за те, що з дитинства прищеплюють дочкам співчуття і повагу до братів наших менших.
"І собачка видно дуже любить господиню 🤗❤️"
"Останнє фото,прям таке душевне)"
"Молодці, що прищеплюєте любов до тварин. Дівчатка виростуть добрими і милосердними❤️"
"Які ж вони солодкі 😍 малишечки дві наймиліші ! 💋"
"Щастя ☺✨коли у тебе є Собака 💓🙌🏼"
"Така відданість у собачих очах😍🔥"
Раніше ми повідомляли, подружжя Ревва частенько діляться в соцмережах фото дочок. Так, нещодавно Пиріжков покривлялся на камеру з молодшенбкою, а Анжеліка зняла їх і виклала в Instagram. Батько сидить на дивані, а дівчинка стоїть попереду нього, і обидва, примружившись, дивляться в камеру, по-акторськи кривляючись і жестикулюючи вказівними пальцями.
"Схожа на тата"; "Вона точно тата "зробить" 👍🔥"; "Ох яка прикольна ❤️ сім'я дружна і весела 😂"; "Таке відчуття,що її мама Орнела Мутті, не в образу вам Анжеліка,але ці очі.....просто бомба🔥😘", - писали в коментарях.
Нагадаємо, дружина Артура Пирожкова без нижньої білизни покрутилася перед камерою: "Давно не бачив такої потужної..."
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