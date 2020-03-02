Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська зробила заяву про Україну і анексований півострів Крим

Відома співачка Лоліта Мілявська – уродженка Мукачево, дитинство провела у Львові. Поїхала в Росію у 80-их. Після розпаду СРСР отримала російське громадянство.

А у квітні 2017 року Лоліті заборонили в'їзд в Україну через виступ у анексованому Криму, її буквально зняли з поїзда на кордоні в Конотопі. Співачка прокоментувала цю ситуацію, а також розповіла, "чий Крим".

Лоліта зазначила, що самі по собі її виступи на території України не заборонені міністерством культури. Тим не менш, співачка не може в'їжджати в країну.

Вона зізналася, що в душі вона як і раніше вважає Крим українським. Артистка наголосила, що в республіці зберегли всі таблички з покажчиками українською мовою.

Співачка розповіла, що її висадили з поїзда в Конотопі за відвідування Криму, при якому Лоліта в'їхала на півострів з боку Росії. Після цього їй і заборонили в'їзд на територію України.

"Я по суті своїй пацифіст. Тобто для мене не існує ніяких політичних ігор на догоду комусь. Я мушу об'їхати і втратити купу часу - навіщо? Я громадянка Росії. Я в'їхала по своєму паспорту на ту територію, яку Росія вважає своєю. Для мене Крим - це Україна, в душі. І коли я приїжджаю в Крим, співаю українською мовою", - сказала вона в одному з інтерв'ю.