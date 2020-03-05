Несколько дней назад старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша бурно отпраздновала свое 15-летие

Юная модель и звезда Инстаграм представила на своей странице целый фотоотчет с праздничного мепроприятия. Похоже, звездная мама девочки не поскупилась на яркое празднество, пишет Politeka.net.

Так, на страницы Маши появился яркий фотоотчет с вечеринки, устроенной по случаю 15-летия. На представленных кадрах Маша с радостью позировала со всеми пришедшими на праздник, дурачилась на камеру и даже удивила поклонников рваными колготками.

«Это был чудесный праздник. Спасибо за прекрасный приём и вкусную еду, особое спасибо за организацию. Это было нечто», - прокомментировала она.

Отметим, на празднике юная звезда появилась в мини-юбке, массивных кроссовках, а также свободной темной кофте с принтом персонажа из мультфильма. На одном из кадров девушка позирует с битой в руках и в медицинской шапке, а на другом мило есть торт без столовых приборов.

«Праздник не праздник, если колготки не порвала!)) Я уже испугалась, что Маша волшебница...», «Главное что нет сухого льда😂», «А меня отметить не ?», «Макияж бомба, но не для 15-я. Сразу на 25 выглядишь. 💖💖💖», «Маша, почему синяки на ногах?!», «Розбишака», «Красавица такая! Счастья, любви, здоровья, успехов в жизни, всего самого хорошего ❤️🙏🌺Маша такая клёвая 🤩💥 до сих пор удивляюсь насколько вы похожи с мамой 🙈❤️».

Ранее девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала с ярким макияжем, особенно выразительными кажутся глаза благодаря "смоки-штрихам". Кроме взрослого внешнего вида, юная красотка эпатировала сеть, прижавшись на фото к полуголому парню. Последний расстегнул рубашку, посветив торсом, ради жаркого снимка.

Складывается впечатление, будто Маше исполнилось не пятнадцать, а как минимум она отметила совершеннолетие и решила пуститься во все тяжкие.

"Sweet 15 ❤️❤️❤️Thanks @mashukovsky", - подписала фото дочь Поляковой.

Пользователи не смогли пройти мимо и оставили уйму комментариев.



"Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️"

"Красиво,но +5 лет точно)"

Напомним, юная дочь Поляковой показала "звериное" лицо

Также Politeka писала, что дочь Поляковой в прозрачном платье рассказала о главном секрете.