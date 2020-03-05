Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана рассказала, как проходит лечение ее 13-летнего сына Артура

Как сообщала Politeka.net, мальчик 4 марта попал в реанимацию с пневмонией, которая дала осложнения. В сториз в Инстаграм Бабкина поблагодарила своих поклонников за поддержку, отметив, что сыну уже стало лучше.

«Состояние у Артура стабильное. Температура сегодня не поднималась благодаря лекарствам, капельницам, антибиотикам. Он уже даже стал понемногу есть, но не встает, лежит», - отметила женщина.

Она также ответила на вопрос поклонницы по поводу того, почему они с Сергеем не находятся рядом с ребенком. По словам Бабкиной, в реанимации дети все время находятся под присмотром. Там все стерильно, поэтому родственников туда не пускают. Снежана отметила, что они могут только принести еду для Артура. Снежана Бабкина также рассказала, что вместе с ее сыном в реанимации лежат и другие дети, у которых плохие прогнозы по здоровью.

«Один ребенок лежит два года, другой - тоже очень долго. Врачи говорят, что улучшения не будет, а будет только хуже. Говорят, что к нему даже родители перестали приходить, чтобы не расстраиваться», - отметила женщина.

Бабкина расплакалась, когда говорила, что не представляет, как можно не приходить к своему ребенку, зная, что он не поправится.

Ранее мы писали, что первые симптомы в виде кашля у сына звезд появились еще в пятницу, а в понедельник у мальчика поднялась температура – до 41 градуса. Снежана Бабкина, пережив такой стресс, призвала украинцев не заниматься самолечением и сразу обращаться к врачу.

Как известно, Бабкины воспитывают троих детей. Артур – сын Снежаны от первого брака.

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Как сообщала Politeka, Снежана Бабкина плюнула на мужа и оголилась перед камерой: "Вульгарненько для мамочки".

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