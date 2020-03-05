25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, которая стала известна благодаря сериалу "Сваты", покорила невероятно женственным образом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в гримерке. Черно-белый кадр взбудоражил интимностью момента: Анна в белой рубашке наносила себе макияж и застыла с зеркальцем и карандашом для губ в руках.

Менее чем за сутки поклонники более 22 000 раз восхитились красотой актрисы, не удержавшись от комплиментов.

"Классная фотка, Вы суперски выглядите!!! 🔥"

"Очень приятная актриса!!! 🔥❤️"

"😍 ты всегда останешься Евгешой Ковалёвой с сватов"

"Какая же ты классная😍😍😍💖. Надеюсь, что став актрисой я всё же смогу увидеться и поработать с тобой. Я считаю тебя своим идеалом и хочу на тебя ровняться💖"

"Обворожительная 😍😍😍"

"Какой у вас рост? На экране вы выглядите миниатюрной 😄"

"Вот эта женщина❤️"

Ранее мы сообщали, Кошмал восхитила публику откровенным нарядом. На фото в Инстаграм она предстала в белом топе и такого же цвета штанах, что тесно обтянули все ее прелести, позволив поклонникам вволю насладиться пленительными изгибами. На плечи Анна накинула кожаную куртку.

"Ты всё равно останешься Женей из сватов🤡🤐🙈"; "Боже мой, ты такая красивая😻"; "Ой, какая тут хорошенькая))", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, что Анна затмила всех коллег на сцене. Девушка поделилась в соцсети кадром со спектакля "Девичник". На ней белая рубашка и узкие синие джинсы с черным кожаным поясом. Яркий макияж и идеальная укладка дополнили изумительный образ.

"Хто ще не був на Девішніку, обов'язково відвідайте!) Дівчатка неперевершені !"; "Анна вы очень красивая актриса и я вас очень люблю,мечтаю побывать на вашем спектакле "Девичник"😍😍😍"; "Дуже красива🔥"; "Красавицы, особенно ты Аня♥️♥️♥️", - писали в комментариях.

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

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