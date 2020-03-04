Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія опублікувала відвертий знімок за кермом кабріолета

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку Лілія сидить у спокусливому платті або топі червоного кольору. Так як вона сидить в машині, не видно, що у неї внизу. Але зверху у дівчини оголено одне плече. Лілія дивиться в кадр, приклавши руку до лиця. Дівчина виглядає дуже яскраво завдяки вечірньому макіяжу.

«Говорити очима... Що прочитали?», - грайливо підписала пост Лілія.

Цікаво, що зоряний чоловік не стримався, залишивши в коментарях у Лілії «Не скажу», натякаючи на те, що він міг розгледіти в очах своєї гарячої супруги. Шанувальникам також припав до смаку новий образ дівчини. За годину вони залишили під постом понад 600 лайків. Не скупилися українці й на приємні слова.

«МРІЯ ЗБУЛАСЯ...ЧЕРВОНЕ ФЕРРАРІ», «Неймовірно красива жінка! От не могла бути у Влада Ями якась інша... Тільки така.. чарівна.. загадкова..», «Чистий кайф в очах», «Чарівна», «Красуня», «Ви прекрасні», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Влад Яма порадував шанувальників фотографією, на якій він ще не втратив бороди. На знімку танцюрист позує сидячи зверху на червоному кабріолеті. Чоловік вибрав білі футболку і шорти, а також чорні кросівки. Позаду українського красеня помітні багатоповерхові будівлі.

Як відомо, Влад Яма і Лілія одружені вже п'ять років. У них є син Леон. Як розповідав в інтерв'ю Влад, коли він вперше побачив свою дружину, подумав, що вона занадто гарна для нього. Втім, доля розпорядилася таким чином, щоб вони познайомилися і закохалися один в одного.

Нагадаємо, що Влад Яма забрався на червоний кабріолет і застиг в цікавій позі: "Влад, ти бомба".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма в ліжку показав, який він жеребець: таким танцюриста ще не бачили.

Також Politeka писала, що Влад Яма в позі собачки показав, чим підкорив дружину-красуню: "Ого, який бешкетник!".