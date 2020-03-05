Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников неожиданным откровением о своем прошлом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Вы помните времена, когда электронные ящики было модно называть всякими никами? 🤪📧 У кого troll, у кого princess, у кого Batman )))) У меня был lady2332)))) 🙈 Но потом стало нелепо и неловко и я сделала фамилию 📬 Колитесь, у кого какие были? Или может до сих пор есть?))))) Меня всегда смешит, когда какая-нибудь серьёзная тётенька даёт мне свой электронный адрес stervo4ka74», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Асмус позирует в белом наряде, в «полной боеготовности» - макияже и яркой помадой.

«хорошенькая», «Оставил комент с адресом почты, пришло на мыло предложение сняться в постельный сцене с Асмус. В чем прикол?», «выглядишь не очень»,» наливайте – я уже еду», «вот это красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российская актриса Кристина Асмус, которая прославилась благодаря сериалу «Интерны» и оскандалилась после выхода фильма «Текст», поделилась нежными снимками

Фото актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм. Кристина выложила серию фотографий, на которых она рекламирует новые духи. Девушка была одета в стильные светлые штаны с высокой посадкой и белую простую футболку. Наверх Кристина повязала коричневый свитер. Девушка улыбалась, кривлялась на камеру, держа в руках духи. Ее лицо на снимках выглядит идеальным.

Напомним, что Кристина Асмус пришлось растолстеть ради новой роли, последний пост поражает.

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