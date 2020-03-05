Популярная, как в Украине, так и в России певица Алина Гросу удивила своих поклонников

На новом фото со сториз звезда сцены позировала в кожаной куртке, прозрачной темной кофточке и темном бра. Как передает Politeka.net, исполнительница поделилась кадром в своем Instagram.

Самое же интересное, во всяком случае для многих фанов звезды сети, ТВ и сцены то, что Алина остригла свои длинные волосы и покрасовалась со стильным укороченным карэ. Так ли это на самом деле или новая прическа - это "уловка" каких-то популярных фильтров в вышеупомянутой соцсети - неизвестно, но Гросу выглядела со стрижкой весьма эффектно.

Добавим, что образ артистки дополнила яркая помада на ее устах и выразительный макияж в целом, а также объемные украшения.

Возможности прокомментировать кадры у поклонников звезды не было, но они могут ответить на поставленные Алиной вопросы лично ей в директ - приватные сообщения в Insta.

Напомним, на недавнем снимке Алина Гросу предстала в романтическом образе. Девушка позировала в красном закрытом, но облегающем наряде - платьице на пуговицах в красно-черный квадрат.

Наряд выгодно подчеркнул практически все преимущества фигуры молодой красавицы-артистки, ее пышную грудь в частности. Образ Алины дополнили пышная укладка и неброский макияж.

Алина Гросу – украинская певица, которая стала артисткой в 4 года. Украинцам она сильнее всего запомнилась благодаря песне «Бджілка». Во взрослом возрасте Гросу обновила свой музыкальный стиль и имидж, представ перед поклонниками в новом амплуа.

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