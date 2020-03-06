Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украины 2019», показала роскошное тело в облегающем топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
Так, девушка позирует в раздевалке в одном топе и спортивных штанах, поддерживая рукой роскошные формы. Как можно заметить, звезда довольна своим видом. Кроме того, Паша элегантно задрала ногу. Волосы при этом девушка собрала в хвостик.
Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры Мисс Украина-2019 решила опубликовать у себя в Сторис.
Кароль в одном боди засветила лишнее во время фотосессии: "Это должно быть сзади"
Украинцы ринулись в обменники, ситуация изменилась: заявление Нацбанка о долларе
По всему Днепру массово закроют магазины и киоски: что происходит
Тодоренко забыла о камерах и взбудоражила видом в неприличной позе: "задрала ноги и..."
Ранее Маргарита Паша уже показывала не менее эффектный образ в белом цвете. На представленом фото украинская красотка сидит на кожаном стуле, закинув ногу на ногу, в белом брючном костюме с широким поясом.
В комментариях красотке написали много комплиментов по поводу внешности, а также предложили выйти замуж.
«Принцесса», «хочешь замуж, но нету пацана? Не переживаи, может бит что я твоя судьба! Девственик, музикант с каризма, такого как я редко встретишь, если хочешь знакомица заглани на страниц и напиши в директах, но если не нравица то подругам репостни)», «красавица», «супер», – отметили в комментариях.
Напомним, скандальная Мисс Украина в бикини выгнулась на пляже: "грация кошки"
Как сообщала Politeka, скандальная Мисс Украина похвасталась идеальными формами в пикантной позе: "знатный орех"
Также Politeka сообщала, Мисс Украина обнажила свою красоту и поиграла сочным телом на камеру: «заведет любого»