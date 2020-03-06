Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украины 2019», показала роскошное тело в облегающем топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, девушка позирует в раздевалке в одном топе и спортивных штанах, поддерживая рукой роскошные формы. Как можно заметить, звезда довольна своим видом. Кроме того, Паша элегантно задрала ногу. Волосы при этом девушка собрала в хвостик.

Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать – кадры Мисс Украина-2019 решила опубликовать у себя в Сторис.

Ранее Маргарита Паша уже показывала не менее эффектный образ в белом цвете. На представленом фото украинская красотка сидит на кожаном стуле, закинув ногу на ногу, в белом брючном костюме с широким поясом.

В комментариях красотке написали много комплиментов по поводу внешности, а также предложили выйти замуж.

«Принцесса», «хочешь замуж, но нету пацана? Не переживаи, может бит что я твоя судьба! Девственик, музикант с каризма, такого как я редко встретишь, если хочешь знакомица заглани на страниц и напиши в директах, но если не нравица то подругам репостни)», «красавица», «супер», – отметили в комментариях.

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