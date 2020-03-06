Жена популярного певца и комика Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, показала, как проводит утро с двумя дочками

Видео утренней прогулки Анжелика опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео младшая дочка пары Амели радостно бегает и прыгает, обсуждая теплую погоду.

Она заявляет, что потепление – это ее самое любимое природное явление. Отметим, что обе малышки одеты в футболки и лосины. Старшая дочка ведет на поводке собаку.

«Учусь у них каждый день... Доброе утро!!!», - написала Анжелика.

За полчаса видео посмотрели почти 5 тысяч человек. Поклонники активно комментируют настроение малышек.

«Человек- позитив», «Что еще для счастья деткам надо», «Милашки как всегда», «Молодцы», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что сам Александр Ревва поделился свежим снимком своей младшей дочки Амели. На фото девочка стоит в розовых лосинах, теплом свитере с собачкой и кроссовках разного цвета. Этот момент особенно сбил с толку фолловеров Реввы. Они не могут понять, специально ли девочка надела разные кроссовки, или перепутала.

Как известно, Александр и Анжелика воспитывают двух дочек – Амели и Алису. Родители очень много времени проводят со своими чадами. Кстати, пара поженилась в далеком 2007 году, но до сих умудряется сохранить теплые отношения. Недавно Ревва даже снял свою жену в клипе. У звезд есть традиция играть свадебную церемонию в разных уголках мира. На данный момент они уже четыре раза отгуляли свою свадьбу. Несмотря на образ Артура Пирожкова, в жизни Ревва примерный семьянин и отличный отец.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Как сообщала Politeka, знойная жена Артура Пирожкова в тесном наряде призналась в любви мальчикам: "Можно утонуть".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".