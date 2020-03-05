37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, нагадала чоловікам про 8 Березня і необхідності запасатися подарунками

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в темному гольфі, що обтягнув її соковиті принади, рукавичках з обрізаними пальцями і з безліччю аксесуарів на руках. Дівчина прорекламувала власний годинник, випуском яких займається разом з відомою фабрикою "Ніка".

Дружина артиста розпустила волосся й нанесла яскравий макіяж, надавши за допомогою "стрілок" виразності очам.

"Залишилося три дні..хлопчики #тіктак #8марта і я вас люблю 🤎", - написала Анжеліка в соцмережі.

Шанувальники встигли 8000 раз оцінити полум'яне фото, поставивши "сердечка". Варто відзначити, багато хто порівнє Анжеліку за незвичайну томну зовнішність зі східною принцесою. І недивно, адже батько дівчини родом з Вірменії.

"Анжеліка! Як же майстерно вмієш себе падати!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥"

"Анжеліка. Ваш годинник просто супер, дуже красивий і напевно дуже дорогий❤️"

"Загадка сходу🙂👍"

"У ваших очах можна потонути Анжеліка 😍"

"Що ж подарує чоловік , своїй коханій , найпрекраснішій у всьому всесвіті!?)😀"

Раніше ми повідомляли, Анжеліка зворушила публіку, виставивши фото своєї молодшої дочки Амелі з її чотирилапим другом. 6-річна дівчинка зворушливо обіймає песика перед сном, а той, у свою чергу, віддано дивиться на свою улюблену господиню.

"Фото прям таке душевне)"; "Молодці, що прищеплюєте любов до тварин. Дівчатка виростуть добрими і милосердними❤️"; "Які ж вони солодкі 😍 малишечки дві наймиліші! 💋"; "Щастя ☺✨коли у тебе є Собака 💓🙌🏼", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Ревва посвітила струнким тілом, зігнувшись в пікантній позі прям при дитині. Заради жаркого знімка, дружина артиста одягла відвертий топ і лосини, що як найкраще підкреслили її чудову фігуру.

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