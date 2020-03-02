Дружина резидента «Comedy Club» Олександра Ревви, відомого як сольний виконавець Артур Пирожков, Анжеліка знає, як привернути увагу публіки

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала свіже фото зі своєю молодшою донечкою Амелі, повідомляє Politeka.net. На знімку Анжеліка позує в спокусливому спортивному костюмі, який обтягує її струнку фігуру. Дівчина закинула руки вгору, оголивши свій прес. Донька з собакою позує на задньому плані.

«-Амелі, коли я буду старенькою ти принесеш мені склянку води? -Мам!!! Я принесу тобі шампанського!!! І знаєте що, я їй вірю...», - переповіла під своїм постом Анжеліка діалог з донькою.

За дві години пост зірки зібрав понад 8 тисяч лайків. Її фотографію оцінила співачка Світлана Лобода, з якою вони дружать. Шанувальникам дуже сподобалася розповідь Анжеліки.

«Посміхнувся з ранку понеділка. Піду запитаю у своїх , що вони мені принесуть у старості», «Клас. Такі і повинні бути відносини з дочею», «Супер, шампанське то краще буде», «Незрівнянно», «Геніально», «Всім би таку дочу», «Клас. Мені син теж принесе чогось міцнішого, ніж вода», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 37-річна Анжеліка стає все популярнішою в мережі завдяки чудовій фігурі, міцній сім'ї і прекрасній зовнішності. Вона подарувала Ревві двох дочок, але схоже вагітність на її ідеальній фігурі ніяк не позначилися. Ефектна блондинка знову і знову підкорює серце свого зіркового чоловіка. А він, у свою чергу, не перестає радувати свою дружину знаками уваги. Наприклад, нещодавно Ревва зняв Анжеліку у своєму новому кліпі. Крім цього, пара вже чотири рази зіграла весілля. У них є традиція проводити церемонію в різних куточках світу.

Нагадаємо, що Артур Пирожков зізнався, скільки часу проводить в ліжку з гарячою дружиною: «Мій рекорд…».

Як повідомляла Politeka, гаряча дружина Артура Пирожкова похвалилася дочкою з пухнастим другом: чоловік не стримався.

Також Politeka писала, що спокуслива дружина Артура Пирожкова показала себе в несподіваному образі: "Ангел".