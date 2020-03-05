Популярний співак і комік Олександр Ревва, відомий під псевдонімом Артур Пирожков, поділився свіжою фотографією своєї молодшої дочки Амелі

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото дівчинка стоїть у рожевих лосинах, теплому светрі з собачкою і кросівках різного кольору. Цей момент особливо збив з пантелику фоловерів Ревви. Вони не можуть зрозуміти, чи спеціально дівчинка одягла різні кросівки, або переплутала.

«Доброго дня бажає всім мала Амелі», - написав її зоряний тато.

За 40 хвилин фото дівчинки зібрало понад 11 тисяч лайків. Шанувальники в захваті від подорослішалої дівчинки.

«Тааак а різнокольорові кросівки так і продавалися або від різних пар одягнені?», «Краса!!! Доброї Весни!!!», «Моя доча так шкарпетки носить))) десь у нас вдома «чорна діра» для носок існує ))) 25 носок і всі без пари у неї ... може зараз більше, не рахували», «Олександр, Ваша дочка наймиліше створіння», «Щастя вам та вашій родині!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що дружина Пирожкова, 37-річна Анжеліка Ревва зворушила публіку, виставивши напоказ полум'яні почуття до чоловіка. Жінка влаштувала гарячу фотосесію з чоловіком. Сама Анжеліка постала з розпущеним волоссям, у білому шовковому халаті-сорочці, спокусливо виблискуючи стегнами і спокушаючи чарівними вигинами. Її чоловік був у сорочці і рваних джинсах.

Як відомо, Анжеліка і Олександр Ревва одружені вже більше 13 років. Пара виховує двох дочок. У 2019 році їх визнали найкращою сімейною парою року за версією російського глянцю MODA topical. Анжеліка, до речі, нещодавно знялася в кліпі свого чоловіка. Там вони грали закохану пару.

Нагадаємо, що дружина Артура Пирожкова зворушила сімейними фото молодшої дочки з пухнастим другом: "Які солодкі".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков зізнався, скільки часу проводить в ліжку з гарячою дружиною: «Мій рекорд…».

Також Politeka писала, що 12-річна дочка Артура Пирожкова вразила зовнішністю, дівчинка давно виросла: "Татова копія".