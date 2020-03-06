48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, прилетела в Москву

Об этом звезда сообщила в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Кристина рассказала, что она прилетела из Нью-Йорка в Москву, а теперь ждет пересадки и полетит в Санкт-Петербург, где будет давать концерт к 8 марта.

«Прилетела в Москву и сразу в Санкт-Петербург!! Всем привет», - написала певица.

Орбакайте записала видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказала, что перелет она перенесла хорошо. Несмотря на это, на видео Кристина выглядит уставшей и измученной. Как известно, с возрастом такие длительные перелеты переносятся все тяжелее.

Видеопослание Орбакайте посмотрели почти 130 тысяч раз. Поклонники в восторге от новости о концерте звезды. Кроме этого, десятки людей обратили внимание, что Кристина становится все больше и больше похожей на свою мать, примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Видимо, возраст дает о себе знать, и Кристина становится копией своей матери.

«Вы сейчас так похожи на Аллу Борисовну», «Будьте счастливы Кристина, вы такая чудесная», «Вы так стали похожи на маму», «Глаза мамины», «Ваууу!!!Буду срочно заказывать билеты!!!Если они ещё остались!!», «Добрая Милая», «Кристина, с прибытием!», «Очень хорошо выглядишь. Молодец. Тебя тоже с 8м марта!!!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Орбакайте поделилась снимком, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень.

Напомним, что Кристина Орбакайте показала, какой Пугачева была до пластических операций: «Другой человек».

Как сообщала Politeka, Орбакайте, Валерия и другие звезды, которых избивали мужья: фото тиранов.

Также Politeka писала, что Орбакайте в обтягивающем костюме показала, как надо готовиться к весне: «вся в мать Пугачеву».