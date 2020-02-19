48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка артистки Алли Пугачової, зовсім недавно ходила в гіпсі, а сьогодні вже зібралася кататися на лижах
Як передає Politeka.net, Орбакайте поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, зробленому в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Крістіна постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах відвернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень. Вона позує на узвишші на тлі міської вулиці, кількох будинків і засніженої гори вдалині.
"Сонячного настрою вам☀️❄️", - підписала знімок Орбакайте.
Шанувальники кинулися захоплюватися артисткою. А деякі все ж виявили переживання з приводу її ноги.
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"Лялечка шикарна красуня ❤️"
"Навіщо 🤦♀️ цей чубчик ("
"Дуже ефектно виглядаєте, Крістіна!👏"
"Як там у вас гарно)):)"
"👋як ніжка?😇"
"Крістіна- копія мама Алла...👍"
Нагадаємо, наприкінці січня цього року Крістіна налякала шанувальників, виставивши знімок в Instagram з ногою в гіпсі. Виявилося, артистка зламала щиколотку. У зв'язку з цим нещастям Орбакайте була змушена вперше, за її словами, скасувати всі концерти в лютому.
"Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми🤷♀️ Перелом щиколотки 🦶Не можна наступати на ногу мінімум 6 тижнів, на жаль, мої лютневі концерти та виступи змушена перенести...", - зазначила співачка в соцмережі.
Пізніше Крістіна похвалилася, що відкрила для себе новий засіб пересування замість милиць. Артистка показала на камеру, як вміло справляється з дитячим самокатом. Хвору ногу вона поклала на м'яку сідушку, а здоровою відштовхувалася від землі.
"Я спробувала ходити на милицях... це дуже повільно, боляче, незручно... А що робити? І знайшла ось таку заміну, дуже зручно. Тепер я пересуваюся швидко і з позитивом", - поділилася Орбакайте.
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