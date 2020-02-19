48-річна російська співачка Крістіна Орбакайте, дочка артистки Алли Пугачової, зовсім недавно ходила в гіпсі, а сьогодні вже зібралася кататися на лижах

Як передає Politeka.net, Орбакайте поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, зробленому в Аспені, гірськолижному курорті в штаті Колорадо в США. Мабуть, відновлення ноги після перелому проходить успішно. Крістіна постала в теплому светрі гірчичного кольору, червоній дутій жилетці, кремово-молочному шарфі і білих рукавичках. Співачка в сонцезахисних окулярах відвернула голову в бік від об'єктива і сперлася на поручень. Вона позує на узвишші на тлі міської вулиці, кількох будинків і засніженої гори вдалині.

"Сонячного настрою вам☀️❄️", - підписала знімок Орбакайте.

Шанувальники кинулися захоплюватися артисткою. А деякі все ж виявили переживання з приводу її ноги.

"Лялечка шикарна красуня ❤️"

"Навіщо 🤦‍♀️ цей чубчик ("

"Дуже ефектно виглядаєте, Крістіна!👏"

"Як там у вас гарно)):)"

"👋як ніжка?😇"

"Крістіна- копія мама Алла...👍"

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Крістіна налякала шанувальників, виставивши знімок в Instagram з ногою в гіпсі. Виявилося, артистка зламала щиколотку. У зв'язку з цим нещастям Орбакайте була змушена вперше, за її словами, скасувати всі концерти в лютому.

"Так почалася моя підготовка до нових постановок для концертної програми🤷‍♀️ Перелом щиколотки 🦶Не можна наступати на ногу мінімум 6 тижнів, на жаль, мої лютневі концерти та виступи змушена перенести...", - зазначила співачка в соцмережі.

Пізніше Крістіна похвалилася, що відкрила для себе новий засіб пересування замість милиць. Артистка показала на камеру, як вміло справляється з дитячим самокатом. Хвору ногу вона поклала на м'яку сідушку, а здоровою відштовхувалася від землі.

"Я спробувала ходити на милицях... це дуже повільно, боляче, незручно... А що робити? І знайшла ось таку заміну, дуже зручно. Тепер я пересуваюся швидко і з позитивом", - поділилася Орбакайте.

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