Відомі зірки, як і прості жінки, нерідко стають жертвами домашнього насильства

У лютому в Україні запрацювала "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства. За номером 1547 тепер можуть звернутися всі, хто піддається насильству. Зазначимо, що від домашнього насильства не застрахований ніхто, в тому числі відомі багаті люди. Politeka згадувала, кого із знаменитостей били чоловіки.

Колишній чоловік Крістіни Орбакайте, батько її другої дитини Руслан Байсаров зламав артистці ніс. Це сталося під час одного з виступів. Байсаров затягнув співачку в гримерку і побив.

Впливова мати Орбакайте Алла Пугачова винесла цю історію на публіку. Вона розповіла, що познайомила Байсарова із впливовими людьми, а він віддячив їй чорною невдячністю. Чоловікові довелося купити квартиру в центрі Москви в якості штрафу за побиття дружини.

Співачку Валерію в молодості постійно покалачував продюсер Олександр Шульгін, від якого вона народила трьох дітей. Він допоміг їй стати відомою, але заплатила за це співачка велику ціну.

Як зізналася артистка, чоловік ламав їй пальці і міг кинутися на неї з ножем. Крім цього, чоловік жорстоко ставився до дітей, які після розлучення пари з ним не спілкуються. Зазначимо, що з новим чоловіком Йосипом Пригожиним артистка змогла стати щасливою. Вони в шлюбі 17 років.

Російська співачка Жасмін терпіла побої чоловіка 10 років. З бізнесменом В'ячеславом Семендуєвим вони одружилися в 1996 році. Чоловік вкладав гроші в кар'єру дружини, проте регулярно бив її і контролював.

Зізнатися, що вона жертва домашнього насильства Жасмин змогла тільки в 2006 році. Жасмин, як до речі і Валерія, написала книгу про пережите.

Відзначимо, що західні зірки теж часто стають жертвами насильства. Так, світську левицю і найпопулярнішу в США блогершу Кім Кардашьян бив її перший чоловік Деймон Томас.

Тоді Кім ще не була такою відомою, вона була дуже юною і терпіла побої від музичного продюсера. Чоловік любив бити Кардашьян вранці. Бив її так, щоб слідів побоїв не було видно.

Екс-наречену Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі б'є її хлопець Брайан Хікерсон. Перший раз чоловік підняв на неї руку навесні 2019 року, але актриса пробачила його і не стала свідчити проти нього в суді.

14 лютого Хікерсон знову побив дівчину. Його забрала поліція, він був п'яним. Чи пробачить Хайден його знову на даний момент невідомо.

Нагадаємо, що біда трапилася з екс-нареченою Кличка, актриса не виходить на зв'язок: «Трагічного результату не минути».

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