Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася зворушливим знімком з матір'ю

Архівне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На чорно-білому знімку маленька Христина стоїть в шубі і хустці, а молода Пугачова в шубі і шапці. Видно, що зовнішність Пугачової на той момент ще не виправлена пластичними операціями. Вона виглядає зовсім іншою людиною.

«З Першою Неділею Весни! Зі Святом жовтих квітів», - підписала Христина знімок.

Як відомо, Алла Пугачова щорічно відзначає першу неділю весни. Це свято примадонна придумала для себе. В цей день вона завжди збирає друзів, купує жовті квіти і підводить підсумки року. В кінці традиційного застілля всі обов'язково тричі кричать: "Весну дозволяємо!".

В коментарях під постом Христини написали безліч захоплених слів про Аллу та її доньку.

«Чекаємо дозволу весни від Вашої чарівниці-мами», «У вас же традиція зустрічати весну жовтими квітами. Приємних зустрічей і гарного свята», «Якими молодими ми були», «Колись ми такими були іншими там десь», «Я так само одягалася в молодості», «Історичне фото!», - пишуть користувачі мережі.

До речі, співак і композитор Ігор Ніколаєв теж привітав Аллу Пугачову з її святом на своїй сторінці в Instagram.

«Щасливий, що моя музика до фільму «Say It In Russian»(США-Франція) так збіглася з настроєм Алли, і чудово лягла в фільм про неї. З першою неділею весни, дорога Алла Борисівна», - написав він.

Раніше ми писали, що 70-річна Пугачова змусила шанувальників переживати з приводу свого зовнішнього вигляду. Артистка поділилася свіжим кадром, на якому постала в чорному вбранні вільного крою. Незважаючи на посмішку, помітно як артистка "здала", її обличчя трохи розпухло.

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