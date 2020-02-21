Російська співачка Крістіна Орбакайте, донька легендарної Алли Пугачової, показала, як відпочиває

Як передає Politeka.net, зіркова співачка покрасувалася в брендовому костюмі на одному з кращих гірсько-лижних курортів світу.

На відео Христина позує в костюмі із зображенням відомого модного бренду, з пишним укладанням, при макіяжі і у стильному сонцезахисті. Артистка пройшлася територією готелю або маєтку, де, ймовірно, зупинилася. Варто відзначити, що старша донька Алли Борисівни була в прекрасному настрої: всіляко кокетувала на камеру, смикала своє волосся, посміхалася і приймала нехитрі пози, щоб попозувати перед автором відео.

Геолокація відзначена в США, як Аспен - один з кращих курортів світу, туди заради різноманітних зимових розваг у сезон з'їжджаються практично всі світові знаменитості:

«Поки мої лижники розсікають гірські схили, я готуюся до дуже насиченої весни 🌸💜», - підписала коротке відео російська виконавиця.

Шанувальникам Христини міні-ролик здався просто чарівним, а саму Орбакайте вони назвали "красунею", "неймовірною" і побажали відмінно відпочити.

Раніше Христина покрасувалася в домашній затишній атмосфері зі своїм чоловіком та донькою.

На знімку сім'я позує, сидячи на, ймовірно, дивані, під пледом - подружжя дивилося церемонію вручення "Оскар". Варто зазначити, що 7-річна донька Орбакайте і Земцова Клавдія - помітно подорослішала. Фолловери Христини зазначили, що на свою зіркову маму - дівчинка не дуже схоже, а ось на батька - 41-річного бізнесмена Михайла Земцова - неймовірно.

Як відомо, Клавдія народилася в США, штат Флорида. Дівчинка дуже любить проводити час з сім'єю, а раніше Христина показувала, як маля допомагає їй готуватися до виступу.

Так на опублікованих кадрах співачка виглядає стримано, правда, одяг трохи мрачнуватий.

Головне, що на відео заслужена артистка РФ засвітила свою доньку Клавдію. Дівчинка була поруч зі своєю знаменитою мамою в гримерці. Дівчата "наводили красу" біля дзеркала, в тому числі - наносили на обличчя макіяж. Христина навіть трохи суворо сказала дочці на цей рахунок, мовляв, "Не зловживай!".

Багато в підписі Орбакайте до ролику побачили короткий уривок з пісні легендарної Алли Пугачової, яка, в свою чергу, колись присвятила її Христині "Доченькая моя".

Тепер уже біля 48-річної Кристіни красується її дорослішаюча донечка, яка, до речі сказати, на свою матір не так то і зовні схожа - більше на батька, 41-річного бізнесмена Михайла Земцова.

Нагадаємо, що донька Пугачової Орбакайте оскаженіла на каруселі біля Кремля: "От чому нас не пустили на Червону площу...".

Також Politeka писала, що Пугачова б схвалила: Орбакайте в "нашийнику" вразила виглядом в компанії легенди естради.