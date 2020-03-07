Герцогиня была не такой сдержанной, как всегда

Британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон отправились в трехдневный ирландский тур

У герцогов Кембриджских была обширная программа. Сначала они побывали в городе Голуэй, который считается культурной столицей страны. Местные жители встретили гостей с плакатами и цветами.

Пара посмотрела цирковое выступление артистов, а позже отправилась в уютный ирландский паб Tig Coili, где пообщались с посетителями и узнали о о достопримечательностях.

В этот же день Кейт и Уильям побывали на встрече с представителями Гаэльской атлетической ассоциации.

Миддлтон покорила внешностью в кашемировом свитере Really Wild, джинсах Zara и кроссовках New Balance. Она вместе с мужем поучаствовала в соревнованиях по херлингу.

От красотки нельзя было отвести взгляда. Кейт вела себя весело и непринужденно.

Напомним, герцогиня Кембриджская пришла на прием, организованный ирландским министром иностранных дел и торговли Саймоном Ковени в Дублине. Она выбрала малиновое в серный горошек винтажное платье бренда Oscar de la Renta. На наряде был воротник-волан, а также аккуратные пуговицы.

Завершали образ Кейт сумочка и туфли-лодочки. Волосы красотка убрала в хвост, засветив красивые сережки.

Ранее мы писали, что принц Уильям устроил Кейт Миддлтон романтический праздник в честь 14 февраля.

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что герцог Кембриджский сделал для супруги нечто особенное.

Принц ранее баловал жену романтичным ужином в их любимом итальянском ресторане в Лондоне. Однако уединиться паре очень тяжело, ведь сейчас внимание публики и прессы высокое из-за скандальных заявлений брата Уильяма, принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Поэтому пара осталась дома и провела незабываемый уютный вечер в компании только друг друга.

Напомним также, что Кейт Миддлтон стала героиней британского шоу "Счастливая мама, счастливый ребенок", где призналась, что не чувствует себя идеальной матерью.

В частности, супруга принца Уильяма рассказала, что ее тревожит чувство вины перед детьми за свои действия или слова.

Как сообщала Politeka, принц Уильям и Кейт Миддлтон взбудоражили необычным выходом в свет.

Напомним про три наряда Кейт Миддлтон, которые может себе позволить каждая украинка.

Также Politeka писала, что секрет воспитания детей Кейт Миддлтон раскрыт: язык тела выдал все.