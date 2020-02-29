Російська співачка українського походження Наташа Корольова не змогла стримати гордості за свого чоловіка Сергія Глушка, більш відомого публіці як стриптизер Тарзан

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася фотографіями зі зйомок програми «Вечірній Ургант», гостем якої став її чоловік, передає Politeka.

При цьому співачка не обмежилася знімками, де Іван у костюмі на своєму звичному місці, а Сергій – на канапі поруч. Наташа також опублікувала кілька знімків, на яких ведучий програми і його гість позують у смішних фартухах, але без штанів. Тарзан, до всього іншого, зняв і светр, залишившись в одних трусах.

«У цей вечір Пацани були в ударі», – підписала публікацію Корольова і запросила всіх на концерт, присвячений 50-річному ювілею її чоловіка, який він планує відзначити грандіозним шоу «50 відтінків Сірого».

У коментарях одні підписники пораділи успіху Сергія, інші ж обурювалися, що в такому віці той як і раніше оголюється на сцені і нібито ганьбить свого 18-річного сина Архипа.

«Класний мужик Тарзан! Як мовиться, все при ньому - і розум і краса і мужність», «Кожен заробляє як може, гроші не пахнуть як кажуть, насильно ж не нав'язують йти і дивитися, люди злі стали, нетерпимі до чужого успіху, на таких і уваги звертати не варто, ви класні: і Наталочка, і Сергій, удачі та творчих успіхів», «Позитивні, молодці, сім'я👍без задніх шкідливих думок, довгих Вам років», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали, що артист поділився в Instagram фото, на якому постав в чорній майці і розстебнутій сірій кофті. Родзинкою вбрання став кулон у вигляді кігтя, що звисає на шиї Тарзана. Артист дивиться кудись повз об'єктив і широко посміхається. При цьому уважні шанувальники помітили, що він помітно помолодшав, а шкіра на обличчі посвіжішала.

Нагадаємо, облисіла Корольова ошелешила виглядом, у мережі запідозрили недобре.

А ще Politeka писала, що Тарзан посвітив на камеру своїм достоїнством, навіть Наташа Корольова не стрималася.

Також Politeka повідомляла, що розлючений Тарзан скинув одяг і пограв біцепсами на камеру.