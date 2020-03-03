49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, любить запалювати публіку гарячими фото, поки дружина співачка Наташа Корольова не бачить
Як передає Politeka.net, красунчик поділився свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у спортивній кофті, яку розстебнув так, що видно накачані груди, і з масивним ланцюгом на плечах. Судячи з підпису, Сергій тренується напередодні свого виступу на 8 Березня.
"Готуюся.... До зустрічі 8 - го у Вегасі 😊✌ #тарзан #тарзаншоу", - написав Глушко.
Шанувальники засипали Тарзана компліментами, захоплюючись його харизмою.
Переполох в обмінниках, отруєння ворога президента і рішення Зеленського по Кабміну – головне за ніч
Підвищення пенсій скасовується, Гончарук боляче обламав українців: тепер офіційно
Календар харчування на Великий піст: що можна їсти по днях тижня
Зірка Кварталу 95 без ліфчика повправлялась із засмаглим красенем: «розставила ноги і...»
"Йдемо втрьох з дівчатами! А дружина буде, Сергій?! Запальничка-муза"
"Ого...силач!👏"
"Красунчик😋"
"Харизма , це сюди !Тарзан (Сергій Глушко) один з кращих , одна з двох вишеньок на торті🍒.Всім дівчаткам і хлопцям бажаю дотягнуться до цього рівня.Талановита людина талановита у всьому і велике Дякую Наталі за доглянутого , стильного чоловіка🌹"
"Тарзан як завжди у формі, супер!!!👍"
Раніше ми повідомляли, Тарзан вже анонсував своє ювілейне шоу в США, супроводивши пост жарким фото. Так, артист підкорив фоловерів (швидше, жіночу половину), розстебнувши кофту і погравши м'язами на камеру. Родзинкою образу став кулон у вигляді величезного кігтя.
"Такий гарний ❤️"; "Красунчик💚🎉"; "Успіхів вам на зло всім "ворогам"!!!🙌"; "Ніс Сергія схожий на мій ☺️"; "Я теж чекаю зустрічі з прекрасним🔥❤️"; "Молодець, Наташка! 💋", - писали в коментарях.
Крім того, ми розповідали, як Глушко епатував публіку в ефірі програми "Вечірній Ургант". Артист посперечався з ведучим Іваном Ургантом, у кого з них палець красивіше.
«Трохи скрінів з сьогоднішнього 'Вечірнього Урганта ". Сперечаємося у кого з нас палець краще))))) і це найневинніше, чим ми мірялися», - заінтригував Тарзан публіку.
«Тарзанушка, так несподівано і рада була тебе бачити у Вечірньому Урганті! Салют!», «На Урганті був красень, так тримати. Позитив і гумор на вищому рівні», «До біса привабливий», «Краще вже без штанів! Для чого таке дрантя надягати», - писали в коментарях.
Нагадаємо, що Тарзан розстебнув кофту і одним фото змусив жінок заздрити Королевою: "Молодець, Наташка!".
А ще Politeka писала, що роздягнений Тарзан змусив Королеву ревнувати, шоу тільки для дорослих: "Який же він крутий!".
Також Politeka повідомляла, що Тарзан ошелешив новим відео перед своїм Тарзан-шоу: "Фу, навіщо таке викладати?".