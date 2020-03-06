Российская актриса Светлана Ходченкова, которая годами ранее снималась в известных фильмах производства Студии "Квартал 95", показала, как отдыхает
Как передает Politeka.net, звезда отправилась на курорт и позировала в алом открытом купальнике. Длинноногая блондинка-красавица не смотрела в объектив, когда ее фотографировали, но устремила свой довольный взгляд вдаль, слегка приподняв подбородок. В фокусе кадра, стоит отметить, находилась не сама звезда, а фруктовая саша, вероятно с коктейлем и с надписью на ней известного брэнда, также в кадре виднелась сумка.
Поклонники осыпали Светлану комплиментами:
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«Обожаю, хорошенькая не могу 😊»
«Срочно вызывайте пожарных🚒, фотография🔥🔥🔥🔥🔥»
«Божественная красавица! 🔥🔥🔥🔥»
Ранее Света поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе "стервозной красотки". Изюминкой наряда, безусловно, стала шуба с оригинальным узором светлого оттенка. Ходченкова с пышной прической и в солнечных очках, прижав к себе сумочку, наклонилась вперед, пристально всматриваясь куда-то вдаль.
"Как-весна?! Уже?! Ну допустим ..😎", - подписала кадр артистка.
Поклонники за сутки поставили более 30 000 "сердечек", засыпав Светлану комплиментами и расспрашивая, из какого меха сделана шубка. А некоторым актриса показалась похожей на известную британскую певицу Викторию Бекхэм.
"🙌Моя самая любимая! Самая!!! Благодарю за красоту и женственность! За талант и мастерство 🙌"
"На Викторию Бекхэм похожа здесь👍"
"Шикарный вид - отвечаю !!!"
"классная шубка"
"🔥Чудесно выглядите) Красота неописуемая😍"
"Вау! Шикарны, как всегда 😍что за мех?"
"необычное амплуа для Вас, но смотрится 🔥!"
"Прям дама, только без собачки😮👏"
"Красоткаааа💙Шуба...улет)"
"Не жалко?"
Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых
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