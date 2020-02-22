В Білорусі проходять зйомки сьомого сезону серіалу «Свати»

Режисер серіалу Андрій Яковлєв в інтерв'ю білоруським журналістам розкрив деякі секрети про майбутній сезон. За його словами, зараз проходять зйомки зимового блоку. Знімаються сцени в будинку Валюхи та Івана Будьків. Влітку знімальна група зніматиме ще три серії.

«Сподіваюся, що восени цього року сезон вийде», - зазначає Яковлєв.

Раніше продюсери серіалу повідомляли, що попередня дата прем'єри серіалу – 14 вересня.

За словами Яковлєва, команда не відправляла в утиль епізоди, зняті в Білорусі та Грузії в 2017 році. За словами режисера, все чекає свого часу. Яковлєв зазначив, що повернувся до роботи над «Сватами», тому що треба гідно закінчити цей проект. Чи буде сьомий сезон останнім, на даний момент невідомо, але, за словами Яковлєва, дуже ймовірно, що так.

Як стало відомо, зимові сцени «Сватів» знімають в селі під Мінськом. Основна локація – це будинок в селі Дуличи, де за сценарієм живе сімейство Будьків. Також знімають сцени в сусідньому селі, де збереглися мальовничі місця, незаймані куточки для ідеальних натурних зйомок.

Місцеві жителі дуже пишаються, що серіал знімають саме в їхньому селі. Намагаються знімальній групі не заважати, відганяють машини з вулиць, де будуть проходити зйомки.

Раніше ми писали, що стали відомі невеликі подробиці про новий сезон. У нових «Сватах» з'являться молоді Іван і Валюха Будько. Персонажа Федора Добронравова зіграє його син Віктор Добронравов, а героїню актриси Тетяни Кравченко зіграє молода зірка Дар'я Рибак. Крім цього в серіалі з'явиться маленька Валентина. Її зіграє юна актриса Марія Тарасова.

Відомо також, що в новому сезоні буде персонаж матері Джека, нареченого Женьки. Саме вона з'явилася на знімках зі зйомок «Сватів».

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" кардинально змінила імідж, актрису відразу не впізнати: "Ого, яка...".

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